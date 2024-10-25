أبرزها المشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة.. الحصاد الأسبوعي لوزارة العمل

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "انفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية.. في نهاية الأسبوع اصطحب دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان ، محمد جبران وزير العمل ، في جولة داخل معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة المهنية والتنمية البشرية "النسخة الثانية" 2024 (PHDC'24)، الذي إنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الفترة من 21-24 أكتوبر 2024، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لاستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.

وكان الوزير جبران قد شارك خلال فعاليات المؤتمر في جلسة تحت عنوان " إعادة تصور مستقبل العمل ورأس المال البشري : الإعداد لوظائف المستقبل رفع مهارات القوى العاملة، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج ،و تُشجع على الإستثمار، و تُحقق المزيد من التوازن والإستقرار في علاقات العمل،وتتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والعمالة الماهرة و المُدربة ،والتمكين الإقتصادي للمرأة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتصدير عمالة ماهرة إلى سوق العمل الخارجي،والتركيز على سياسات التدريب من أجل التشغيل ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما عقد محمد جبران وزير العمل مؤتمرًا صحفيًا ،على هامش مُشاركته في فعاليات هذا المؤتمر ،تحدث خلاله إلى السادة الإعلاميين عن جهود الدولة المصرية ،في تبني العديد من برامج الحماية الإجتماعية للعاملين ،وصياغة مستقبل عمل ،يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الإستثمار ،كما أكد وزير العمل محمد جبران على أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن،مع الوضع في الاعتبار ،مناقشة المشروع الخاص به ،بشكل موسع ،بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال ..



وخلال الأسبوع أطلق وزير العمل ،واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية ،" مبادرة جسور لدعم التعليم المصري " ،التي تهدف إلى دعم دور المجتمع المدني في تطوير التعليم، بالمحافظة،باعتباره قضية وطن،شعبًا وحكومة ، كما أطلق وزير العمل ومحافظ الإسماعيلية ، مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" بالمحافظة،بمشاركة مُمثلين عن مديريات العمل ،والتربية والتعليم والتعليم الفني،والتضامن،وجامعة قناة السويس.

وفي نفس السياق قام وزير العمل بزيارة إلى مديرية عمل الإسماعيلية وخلال اللقاء سَلّم ، 55 عقد عمل لذوي همم بالمحافظة ،في إطار خطة دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستقبل وزير العمل، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر و مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية،وذلك بحضور سكرتير ثاني بالسفارة سعد محمد،لبحث مجموعة من الملفات المُشتركة.

كما استقبل وزير العمل بمكتبه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة، من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

واستقبل وزير العمل محمد جبران ، وفداً من جامعة بدر برئاسة دكتور شرف الشيحي رئيس الجامعة ،ووزير التعليم العالي الأسبق ،وقام الجانبان بتوقيع بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الجامعة"، للإستفادة من إمكانيات الطرفين في تنفيذ برنامج تدريب عملي و نظري،مجاني ،لخريجين على أعمال المساحة ،على أحدث الأجهزة المتوفرة بكليتي الهندسة، والإنسانيات والعلوم الإجتماعية بالجامعة...

والتقى محمد جبران ،وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد.

أكد الجانبان على أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الإتحاد" بشأن دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في هذا القطاع الذي يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية ..

وخلال الأسبوع أكد الوزير في تصريحات صحفية أن إجراء "حوار إجتماعي" على مشروع قانون العمل وإرساله إلى "مجلس الوزراء" و"النواب" يؤكد الالتزام بتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي وأن "الوزارة" نظمت جلسات مُكثفة بحضور "القوى والأطراف المعنية" أسفرت عن نتائج إيجابية ..ولا أحد اختلف على " الأمان الوظيفي" للعامل و"طمأنة المستثمرين"،ومراعاة معايير العمل الدولية و"أنماط العمل الجديدة"..

كما استقبل وزير العمل،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفدًا من ممثلي مجموعة شركات صينية تعمل داخل مصر،لبحث تسهيل إجراءات توثيق تسجيل وتقنين أوضاع العمالة الصينية في تلك الشركات ..

وأعلن وزير العمل عن صرف ثلاثة ملايين و380 ألف جنيه إجمالي تعويضات لأُسر 16 مُتوفي و 9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ضحايا غرق ميكروباص منشأة القناطر ،وقال أن التعويضات وصلت إلى 200 ألف جنيه لكل مُتوفي و20 ألفًا للمُصاب ..

من ناحية أخرى جدد وزير العمل محمد جبران ،في تصريحات صحفية ،دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم الانسياق وراء الصفحات،والمواقع الإلكترونية،التي تنشر شائعات ،و معلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية ،التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال،مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج ،أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة،وغيرها..

وعلى مدار الأسبوع واصلت مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل" وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق.

FB_IMG_1729865185339

FB_IMG_1729865182940

FB_IMG_1729865180812

FB_IMG_1729865178853

FB_IMG_1729865176970

FB_IMG_1729865175134

FB_IMG_1729865173039

FB_IMG_1729865170552

FB_IMG_1729865168550

FB_IMG_1729865166475

FB_IMG_1729865164373

FB_IMG_1729865162265

FB_IMG_1729865160176

FB_IMG_1729865157635