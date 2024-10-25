غياب 4 نجوم.. قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق ريال مدريد، غدًا السبت، نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة، غياب البرازيلي رودريجو جوس والحارس البلجيكي تيبو كورتوا للإصابة.

كما شهدت القائمة، عودة المغربي براهيم دياز بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويستمر غياب الظهير داني كارفخال لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى استمرار غياب المدافع النمساوي دافيد ألابا.

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بفارق 3 نقاط.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

حراسة المرمى: أندريه لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: إيدر ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، وأردا جولر، داني سيبايوس، إدواردو كامافينجا.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، براهيم دياز، وإندريك فيليبي.