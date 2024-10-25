القاهرة الإخبارية تستعرض المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة اليوم

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من خان يونس، إن المجازر الإسرائيلية تتوالى في قطاع غزة، إذ كان آخرها في المنطقة الغربية لمدينة غزة و تحديدًا منطقة الميناء، حيث استهدفت طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم.

وأكد أن المجزرة الأبرز في الساعات الأخيرة كان الاستهداف عند جامعة القدس المفتوحة شمال غرب مدينة غزة والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع عشرة شهداء وعدد من الإصابات ولا تزال سيارات الإسعاف تنقل الشهداء والجرحى إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة وبعضهم إلى مشفى الأهل المعمداني شرق مدينة غزة.

وأضاف أبوكويك، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه وفق المصادر الطبية الفلسطينية منذ فجر هذا اليوم حتى اللحظة ارتفع عدد الشهداء إلى 81 شهيدًا قرابة 40 منهم في المحافظة الشمالية، حيث واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف منازل المواطنين، سواء في منطقة جباليا وبلدة بيت لاهيا، حيث قصف الاحتلال في بلدة بيت لاهيا عدة منازل، ما أسفر عن استشهاد 25 مواطنًا من عائلتين، بينما المجزرة التي وقعت في منطقة الهوجة والتي لم تتوفر عنها الكثير من المعلومات نظرًا لعدم مقدرة الدفاع المدني الوصول إلى هناك بعدما أجبره الاحتلال على مغادرة المحافظة الشمالية، وكذلك لم تستطع سيارات الإسعاف الوصول إلى ذات المنطقة، لكن أحد أفراد عائلة النجار قال إن خمسة وثلاثين فردًا من عائلته استشهد في هذه الغارة وأنهم جميعًا ما زالوا تحت أنقاض المنازل المدمرة في منطقة بلوك سبعة في الهوجة.



وتابع:" في مدينة خان يونس ارتفعت إلى ثمانية وثلاثين شهيدًا حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية المحدودة والمفاجئة في منطقة أحياء معن وقيزان النجار وجورة اللوت، إضافة إلى عشرات الجرحى الذين وصلوا إلى مشفى ناصر ومشفى غزة الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس"، موضحًا أنه من بين 81 شهيدًا هناك العشرات منهم من الأطفال الذين قتلوا بفعل الغارات الجوية العنيفة التي طالت عددًا كبيرًا من المنازل، سواء في المحافظة الشمالية أو في الأحياء الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع.