رحيل كاهن من إيبارشية أبنوب والفتح

رحل القمص جرجس القمص بسطوروس كاهن كنيسة الشهيد مار بقطر بن رومانوس بقرية الدير الجبراوى التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، عن عمر تجاوز ٨٣ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لأكثر من ٦١ سنة.

ولد الراحل يوم ١٥ يونيو ١٩٤١ وسيم كاهنًا في ٧ فبراير ١٩٦٣، بيد الأنبا لوكاس أسقف أبنوب الأسبق، ونال رتبة القمصية في ١ ديسمبر ١٩٩٠ بيد الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة السابق.

قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء للأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، ولمجمع كهنة الإيبارشية في رحيل القمص جرجس القمص بسطوروس، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع الأربعة وعشرين قسيسًا.