وزارة التنمية المحلية: خطة لتوفير احتياجات 4 محافظات بمنظومة المخلفات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على الشراكة والتنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة فى وضع مخطط المنظومة وتنفيذها على أرض الواقع ، مطالبة السادة المحافظين بالمحافظات الأربعة أسيوط وقنا وكفر الشيخ والغربية بضرورة تفعيل المنظومة وضمان سيرها بشكل جيد ووفقا للمخطط الذى تم وضعه من قبل وزارة البيئة ممثلا فى البرنامج الوطنى للمخلفات.

وتقدمت الدكتورة منال عوض بالشكر لوزيرة البيئة ومجموعة العمل على المجهودات الكبيرة ، وللسادة المحافظين وشركاء التنمية وللقائمين على البرنامج الوطنى للمخلفات، موضحة أن هذا الإجتماع يعد أول أجتماع لجنة تسيير تشارك فيه لمتابعة أليات تنفيذ عمل المنظومة بالمحافظات الأربعة.

ووجهت الدكتورة منال عوض السادة المحافظين بضرورة حصر كافة إحتياجات كل محافظة لإبرام عقود الجمع والنقل، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية، والعمل على سرعة اغلاق المقالب العشوائية بالمحافظات.

و تقدم السادة المحافظين بالشكر لوزيرتى البيئة والتنمية المحلية وشركاء التنمية على المجهود الكبير المبذول بمنظومة المخلفات والدعم المقدم من البرنامج الوطنى ، حيث أعرب اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية عن سعادته بوضع المنظومة فى محافظة الغربية وللدعم الذى يقدمه البرنامج الوطنى والذى يتضح جليا فى المظهر العام بالمحافظة، كما أوضح اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ الدور الكبير الذى يقوم به البرنامج الوطنى فى المحافظة ، حيث قام بتطوير مصانعى بيلا وسيدى سالم ، بالإضافة إلى الشروع فى تنفيذ مصنع بمطوبس و مدفن صحى ببلطيم مما سيكون له أثر كبير فى خدمة المصانع ،مطالباً بزيادة عدد مصانع تدوير المخلفات فى كفر الشيخ ، والعمل على توريد بعض المعدات التى تحتاجها المحافظة.

و أوضح اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ اسيوط أنه تم إنشاء عدد ٢ محطة وسيطة بديروط وأبو تيج تم تشغيلهم بالفعل والاستفادة منهم بالمنظومة، و جارى تنفيذ عدد ٢محطة وسيطة اخرى ، ومصنع لتدويرالمخلفات ومدفن صحى، مطالباً بتوفير مزيد من المعدات للوفاء بإحتياجات المحافظة المتزايدة كلما أمكن ذلك، وقد أكد الدكتورة خالد عبد الحليم محافظ قنا على اهمية الدعم المقدم من البرنامج الوطنى و شركاء التنمية الذى ساهم فى تطوير المنظومة بالمحافظة وخاصة التوسعات التى تمت بمصنع نجع حمادى فى المرحلة الثانية ، وجارى انشاء مصنع تدوير مخلفات بمركز قوص ، مطالباً بإدراج مدفن صحى ومصنع تدوير بالمرحلة الثالثة لتغطية كافة أنحاء المحافظة، مؤكداً على أهمية دخول القطاع الخاص للمنظومة فى عمليات الجمع والنقل.

و تقدم شركاء التنمية بالشكر لوزيرتى البيئة والتنمية المحلية والسادة المحافظين ، معربين عن سعادتهم بالتعاون مع البرنامج الوطنى وتقديم الدعم لمنظومة المخلفات الصلبة بمصر والعمل على تحقيق الاستدامة ، حيث أكد السيد برنهارد سولاند بهيئة المعونة السويسرية أنه يتم العمل على تنفيذ البنية التحتية وتطوير منظومة المخلفات بالمحافظات المعنية مما يساهم فى تحسين جوده الهواء وتحسين حياة المواطنين ،لافتاً إلى اهتمام الجانب السويسرى بالتركيز فى منظومة المخلفات على المخلفات الزراعية والصحية والالكترونية، مُشيراً إلى أن الجهود التى تبذل فى منظومة المخلفات الصلبة تساهم فى تقليل التلوث والحد من التغيرات المناخية، كما أعرب السيد لورانزو فينجوت رئيس التحول الأخضر والمستدام بالاتحاد الأوروبي عن امتنانه بالمشاركة بمنظومة المخلفات الصلبة والعمل على تطوير البنية التحتية بالمحافظات المصرية، وتقديم الدعم مما يساهم فى تحسين حياة المواطنين متطلعاً إلى مزيد من التعاون والإنجازات فى منظومة المخلفات.

واستمعت وزيرتا البيئة والتنمية المحلية إلى العرض التقديمى الذى قدمه الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة ، الذى استعرض خلاله أهم مدخلات البرنامج بالمحافظات الأربعة للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ومنها استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى بإستثمارات تبلغ حوالى 900 مليون جنية بدعم من شركاء التنمية تتمثل فى توريد 290 معدة للمحافظات الأربعة بإجمالي 300 مليون جنية لتحسين منظومة الجمع والنقل واعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات ومنها (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد (8) فاصل هوائي وعدد (1) خط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي، الى جانب رفع التراكمات من عدد (7) مواقع للمقالب العشوائية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية،. هذا بالإضافة الى تنفيذ عدد (7) محطات وسيطة تهدف الى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة الى مواقع المعالجة والتدوير بمحافظات الغربية وقنا وأسيوط بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي استثمارات 100 مليون جنية .

وأوضح الظنان أهداف البرنامج ، حيث يسعى إلى تحسين البينة التحتية ، تقديم الدعم المؤسسى لحماية البيئة ، الاستدامة المالية ، رفع الوعى البيئى ، لافتاً إلى جهود البرنامج فى عمليات الجمع للمخلفات من المحافظات الأربعة ، حيث تم تجميع مايقرب من ١ مليون طن سنويا من محافظة كفر الشيخ ، ١.١ مليون طن الغربية ، ٧٥٠ الف طن من أسيوط و نص مليون طن من قنا ، مُشيراً إلى الجهود التى تمت بمنظومة المخلفات بمحافظة الغربية ، حيث تم رفع كفاءة مصنعى المحلة ودفرة ومحطتين وسيطتين بدفرة وسمنود ، أما محافظة كفر الشيخ تم رفع تراكمات من مراكز بيلا وسيدى سالم وتدعيم عمال النظافة بالمحافظة.