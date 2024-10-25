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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

كاتب صحفي: الرؤية المصرية استباقية في التعامل مع «بريكس»

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس
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قال أشرف عبدالغني، مدير تحرير الجمهورية، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق بعض الأهداف من خلال الانضمام إلى تكتل بريكس، والانخراط في كل فعالياته الاقتصادية بشكل قوي، موضحًا أن أهداف الدولة للانضمام في بريكس تتمثل في عدة مستويات.

وأضاف «عبدالغني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أحد الأهداف التي دعت  الدولة المصرية من الانضمام لـ «بريكس» تتمثل في المستوى الاقتصادي، كون أن  المشورعات المصرية الكبيرة التي أسستها الدولة خلال الفترة الماضية من بنية تحتية وبنية قانونية وبنية تتعلق بالرؤية المصرية المتكملة نحو النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الدولة المصرية أصبحت في حاجة ملحة للانخراط وللانضمام في تكتلات اقتصادية مثل قمة بريكس، إذ أن انضمامها له فوائده العديدة المهمة للدولة على المستويين الحاضر والمستقبل.

وتابع: «تكتل بريكس الذي يضم في جناباته دول مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل سيشهد خلال الفترة القادمة شروق قوي لاقتصادات هذه الدول ومعها كل الدول المنضمة إلى هذا التكتل، فضلا عن أن الرؤية المصرية استباقية للغاية في التعامل مع هذا التكتل الاقتصادي المهم الذي سيسيطر على مجريات الاقتصاد على مستوى العالم».

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