الأمم المتحدة: قوات حفظ السلام تعرضت لهجوم إسرائيلي في لبنان

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في بيان اليوم الجمعة، إن قواتها المتمركزة في مركز مراقبة دائم بالقرب من الظهيرة في جنوب لبنان، تعرضت لإطلاق نار من قبل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووفقا "لليونيفيل"، فتح الجنود الإسرائيليين النار عندما لاحظوا أن قوات حفظ السلام كانت تراقب عملياتهم عن قرب في أحد المنازل، وانسحبت قوات اليونيفيل من الموقع لتجنب تعرضها لهجوم.

وقالت "اليونيفيل" أيضا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضغط "مرارًا" على بعثة حفظ السلام لإخلاء مواقعها على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية وإلحاق أضراراً "عن عمد" بالمعدات الأساسية، بما في ذلك الكاميرات والأضواء وأنظمة الاتصالات، في عدة نقاط للمراقبة.

وأضافت: " على الرغم من الضغط الذي يمارس على البعثة، فإن قوات حفظ السلام لا تزال في مواقعها وتقوم بمهمتها."