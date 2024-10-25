وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تترأسان لجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الإجتماع العاشر للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة؛ لمتابعة وتقييم انشطة البرنامج الوطنى وخططه المستقبلية ، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وبحضور عبر خاصية الفيديو كونفرانس ،اللواء الدكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ ، واللواء الدكتور هشام ابو النصر محافظ اسيوط ، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، وبمشاركة الدكتور على ابو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و الأستاذ باسر عبد الله ،الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ،الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى بوزارة البيئة والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية والأستاذ أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية والدكتورة منى شهاب منسق مشروع البنك الدولي بوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية وممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعميرالألمانى KFW والتعاون الدولى السويسرى SECO وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ وعدد من ممثلى الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولى والجهات الإستشارية للبرنامج بالمحافظات الاربعة.

وفى بداية الإجتماع رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و السادة المحافظين ، وشركاء التنمية والقائمين على البرنامج الوطنى للمخلفات ، مقدمةً الشكر للجميع على التعاون والجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة والتنفيذ على أرض الواقع فى مجالات الجمع والنقل والتدوير ونظافة الشوارع ؛ حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة ،مؤكدة أن الجميع شركاء فى النجاح وان الدولة المصرية بكافة اجهزتها ملتزمة التزام كامل لحل مشكلة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة البيئة الى انه سيتم بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة سواء للدعم الفنى أو الاستثمارات المتاحة فى هذا الصدد، مشددةً على ضرورة التعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص للاستثمار فى مجال المخلفات الصلبة للنهوض بالمنظومة وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستثمارات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

ولفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى الدور الكبير الذى يقوم به البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة الذى بدأ فى عام ٢٠١٥ ، وقامت فكرته على دعم منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظات ، بالإضافة إلى الدعم التشريعى لإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ووضع مخطط الهيكل لوحدات المخلفات فى المحافظات المختلفة ، وكذلك تنفيذ الدراسات الخاصة بمخطط لكل محافظة،الى جانب تطوير الإطار المؤسسى للمحافظات وانشاء وحدات ادارة المخلفات وبناء القدرات واعداد مؤشرات الأداء، ووضع الإطار العام للتخطيط والإستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية ، بالإضافة إلى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنيين اوضاعهم ، واعداد الدراسات الفنية والإقتصادية لمنظومة ادارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر وما يقدمه البرنامج من رفع كفاءة وتدريب وحملات توعوية للعاملين بالمنظومة ولمختلف فئات المجتمع من القطاع الخاص والشباب والجمعيات الأهلية والمرأة وغيرها .

وأعربت د. ياسمين فؤاد عن امتنانها بدور شركاء التنمية و برنامج المعونة السويسرية الذى دخل مؤخراً فى المنظومة ، موضحةً أن البرنامج الوطنى ينقسم لمكونين المكون الأول وهو المكون المالى يتمثل فى صورة قرض لتنفيذ بنية تحتية فى اربعة محافظات ومكون أخر خاص بالدعم الفنى.

وأكدت وزيرة البيئة أن الإجتماع ناقش إنجازات ومخرجات البرنامج الوطنى فى المحافظات الأربعة خلال السنوات الماضية، حيث يعد متابعة لآليات البدء الفعلى فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات تشغيل البنية التحتية من مصانع التدوير والمعالجة والمحطات الوسيطة والمدافن الصحية، والتى قام البرنامج الوطنى بتنفيذها فى أربعة محافظات، كنموذج تجريبي لكيفية إعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل وذلك من أجل تحقيق منظومة متكاملة ومستدامة للمخلفات تعكس المظهر الحضارى للدولة و يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وخلال الإجتماع تم استعراض أهم المشروعات المستقبلية التى تم الإنتهاء من طرحها ومنها طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج تتمثل فى طرح مشروعات لانشاء مصنع المعالجة البيولوجية والمدفن الصحى بقوص محافظة قنا ومشروع انشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى بمركز اسيوط ومشروع توسعة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية هذا الى جانب طرح مشروع انشاء مصنع المعالجة البيولوجية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

وقد انتهى الإجتماع بعدة توصيات من اهمها دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، ودعم الميزانية اللازمة لإبرام عقود الجمع والنقل، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية وتدبير الميزانيات اللازمة لغلق المقالب العشوائية بالمحافظات الى جانب دعم إدارات المخلفات الصلبة بالكفاءات وتطوير الهيكل بما يتوافق مع قانون المخلفات ولائحته التنفيذية بالإضافة الى استكمال توصيل المرافق لمنشآت البنية التحتية، وتشغيل منشآت البرنامج الوطني من خلال القطاع الخاص ودعم منظومة المخلفات الزراعية فى المراحل القادمة بالخبرات والمعدات والبنية التحتية اللازمة.

جديراً بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر يجمع بين مكونين فنى ومالى ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الأتحاد الأوروبى ، بنك التعمير الألمانى ، هيئة التعاون الدولى الألمانية والتعاون الدولى السويسرى، ويعمل البرنامج فى 4 محافظات ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط ) مضيفة انه تم خلال عامى 2023 و2024 الإنتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة المخلفات وكمساهمة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطنى.