القاهرة الإخبارية: تكدس كبير لشاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح البري

قالت ريهام إبراهيم، موفدة قناة "القاهرة الإخبارية"، عن الأوضاع من أمام معبر رفح البري والتطورات والأحداث الخاصة بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدةً أن المساعدات الإنسانية ما زالت تواجه العراقيل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت إبراهيم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي قلّص أيام عمل منفذ كرم أبو سالم الأمر الذي يؤدي إلى تقليص أعداد الشاحنات من الدخول لقطاع غزة، مشيرة إلى أن الشاحنات تقف وبأعداد كبيرة محملة بالمستلزمات الغذائية والطبية والإنسانية في الانتظار للوصول لمستحقيها.

وأكدت، أن هناك تكدس كبير لشاحنات المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح البري في انتظار المرور والدخول إلى قطاع غزة.