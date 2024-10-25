توم هولاند عن فيلمه الجديد مع نولان: متحمس وأشعر بالفخر

كشف الممثل الشاب توم هولاند، خلال مقابلة مع برنامج "صباح الخير أميركا" عن موافقته على المشاركة في بطولة فيلم المخرج كريستوفر نولان القادم دون علمه بتفاصيل المشروع.

وأكدت مجلة "فارايتي" في وقت سابق من هذا الشهر أن هولاند سيشارك في بطولة فيلم نولان الجديد إلى جانب مات ديمون. وسيمثل هذا الفيلم متابعة للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار لفيلم "Oppenheimer".

وقال هولاند: "كل ما أستطيع قوله هو أنني متحمس للغاية للتمثيل مع نولان. ومن الواضح أنني أشعر بالتكريم، ولكن هذا كل ما أستطيع قوله لأنه، لأكون صادقة، هذا كل ما أعرفه".

وأضاف هولاند: "عندما سنحت لي الفرصة، كانت بمثابة مكالمة هاتفية لا تُنسى. لقد ذكّرتني بمكالمة هاتفية حول فيلم Spider-Man قبل 10 سنوات. إنه أمر مذهل بالنسبة لي. أنا فخو ومتحمس للغاية".

ويكتب نولان ويخرج الفيلم الجديد، الذي ستطلقه شركة يونيفرسال بيكتشرز في دور العرض في 17 يوليو 2026. ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم القادم، الذي ليس له عنوان، في أوائل عام 2025. وأعلن هولاند مؤخرًا أن فيلمه الرابع "Spider-Man" سيتم تصويره في صيف عام 2025، مما يعني أن العام المقبل سيكون الأكبر في مسيرة الممثل حتى الآن.