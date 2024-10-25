القاهرة الإخبارية: سقوط 81 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة اليوم

كشفت مصادر طبية فلسطينية عن سقوط 81 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، 42 شهيدًا منهم شمالي القطاع، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، منذ قليل.

وقبل قليل، قال الدكتور خليل دقران المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي مازال مستمرا في حرب الإبادة على جميع محافظات قطاع غزة و الهجمة الشرسة على المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأضاف "دقران"، في لقاء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي أحمد عيد، أنّ جيش الاحتلال يحاصر جميع مستشفيات قطاع غزة واقتحم مستشفى كمال عدوان وهدم السور الخارجي واستهداف الطواقم الطبية والمرضى في المستشفى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: «الاحتلال أصاب العديد من الطواقم الطبية وقام بعملية إخلاء المرضى من داخل المستشفى إلى الساحة وفصل بين النساء والرجال ونفذ مداهمات».

وأوضح، أنّ هناك صعوبة في إنزال المرضى في غرف العناية المركزة والنساء والأطفال إلى الساحة، كما أن الطواقم الطبية إذا تركتهم يكون هذا الأمر بمثابة حكم بالإعدام عليهم.



وذكر، أن جيش الاحتلال يمنع التحركات الطبية من مستشفيات قطاع غزة إلى أي مكان لاستهداف المواطنين ويمنع وصول سيارات الإسعاف لأماكن الاستهداف، وهناك عدد كبير من الإصابات و الشهداء في المناطق الشمالية بالقطاع.