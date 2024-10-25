"الرداء".. الأنبا باخوم يترأس انطلاق السلسلة الرابعة من اجتماعات الشباب وأبونا المطران

ترأس مساء أمس، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، انطلاق السلسلة الرابعة من اجتماعات الشباب وأبونا المطران، التي تأتي تحت شعار "الرداء"، وذلك بكنيسة عذراء السجود، بشبرا.

شارك في اللقاء الأب جورج جميل، راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، والقمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، والأب جورج سامي، راعي كنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين، والأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا، بالشرابية، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

بدأ الاجتماع بتلاوة صلاة "يوبيل الرجاء" مع الأب چورچ جميل، ثم قدم فريق كورال شباب "Joyful Team"، التابع لكنيسة السيدة العذراء، بشبرا، مجموعة من الترانيم المختلفة، التي شارك فيها الشباب بالصلاة.

و رحب الأب فرنسيس وحيد بجميع الحاضرين، مقدمًا كلمات التشجيع، كما تحدث عن عنوان السلسلة، الذي يشير إلى الغطاء. فلدينا دائمًا فرصة، من أجل الدخول لعمق الكلمة، ونكتشف من خلالها المعنى الحقيقي لها.

ودار اللقاء الأول، الذي قدمه الأنبا باخوم حول "الرداء"، الذي كان سبب تحول حياة المرأة نازفة الدم. فبالإشارة إلى مذكرات آدم، وأيام الخلق، بدأ اللقاء وصولًا لما يعنيه لمس الرداء في حياتنا الواقعية، وأين نجده، وكيف لنا أن نفعل ذلك، والمفتاح الذي أشار إليه الأب المطران هو "الاستعداد"، فبه نصل إلى "الإيمان"، ونكون في طريقنا لتحقيق هذا.

وأكد الانبا باخوم أن الإيمان "وقانون الإيمان" تحديدًا ما هو ستتناوله اللقاءات القادمة من السلسلة، فنؤمن بإله واحد، ضابط الكل، خالق السموات والأرض، كانت محور الكلمة باللقاء الأول.

واختتم الكلمة بزياح القربان المقدس، ثم اُستكمل اللقاء بالفقرات الترفيهية من فريق الالعاب "CST"، التابع للايباًشيه