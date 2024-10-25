بمشاركة "14"دولة .. وزير الرياضة يشهد منافسات البطولة الدولية للفروسية بالعاصمة الإدارية

شهد عصر اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحي بعض من منافسات بطولة مصر الدولية للفروسية، والمؤهلة لكأس العالم وذلك بملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وبحضور اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات في القوات المسلحة، والشيخ سلطان اليحيائي رئيس المجموعة السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية والدكتور إسماعيل شاكر رئيس الاتحاد المصري للفروسية ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

واشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنظيمً الجيد والمعهود من قبل ادارة المدرعات بالقوات المسلحة مشيداً بملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الاولمبية والتي باتت صرح كبير وعظيم يدعو للفخر ويضع مصر الاختيار الأمثل علي المستوي الدولي والقاري لتنظيم واستضافة كبري المنافسات والمسابقات الدولية والقارية المختلفة ، ورحب "صبحي " بجميع وفود الدول المشاركة بالبطولة متمنياً لهم التوفيق وقضاء وقت طيب طوال أيام البطولة.

يذكر أن منافسات بطولة مصر الدولية فئة الثلاث نجوم للفروسية، و المُؤهلة لكأس العالم، والتي تحتضنها ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والتي يُشارك في فعاليتها 14 دولة عربية وأوروبية و أفريقية ، بإجمالي 141 فارس وبصحبة 179 جواد.



وتضم قائمة الدول المُشاركة في البطولة، كلاً من ( فرنسا، ألمانيا، ليبيا، هولندا، النرويج، فلسطين، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سويسرا، سوريا، الإمارات ) بالإضافة الي مصر مستضيفة البطولة

بالإضافة الي بطولة العالم تقامً ايضاً بنفس التوقيت بطولة نهائي الدوري العربي والتي تنفذ برعاية الاتحاد الدولي للفروسية والتي ستحدد من خلالها بطل الدوري العربي للفروسية للمرحلة السنية تحت (١٤-١٨-٢١) عام .

وتقام البطولة والتي تجري منافستها خلال الفترة من 23 حتى 26 أكتوبرعلي ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بتنظيم وتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وإدارة المدرعات بالقوات المسلحة والاتحاد المصري للفروسية.