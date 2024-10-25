صحفية لبنانية: إسرائيل تحاول منذ بداية الحرب أن تستهدف الصحفيين لتشويه الحقيقة

قالت راشيل كرم، صحفية لبنانية، إن موقع استهداف الصحفيين في تل حاصبيا بالجنوب اللبناني، كان يتواجد به 18 صحفيًا يمثلون 7 مؤسسات إعلامية، وكانوا نائمين، وعند الفجر تم استهدافهم وليس خلال تغطيهم الميدانية أو أمام كاميراتهم، مؤكدةً أن استهداف الاحتلال للصحفيين في لبنان هو جزء من القمع الذي تمارسه إسرائيل.

وأضافت "كرم"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الواضح أن المعركة العسكرية قائمة وبشدة، وأن العدو الإسرائيلي يتوجع على الحدود اللبنانية وأصيب بكثير من الهزائم والقتلى والجرحى وغيرها.

وأشارت راشيل كرم، أن العدو الإسرائيلي يحاول منذ بداية الحرب أن يقتل الصحفيين ويهددهم وأن يبث أخبارًا كاذبة يحاول عبرها كسر معنويات اللبنانيين وتشويه حقيقة هذه المعركة، موضحةً أن هذا هو سبب استهداف الصحفيين.