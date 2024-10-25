إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 20 شخصًا بالجليل إثر سقوط صاروخ من لبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 20 مستوطنا حالة 3 منهم خطيرة قرب مجد الكروم في الجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

وفى سياق متصل، قال حزب الله اللبنانى: “إنه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية موقع البغدادي الإسرائيلي وأصابه بدقة”.

وأعلن الحزب أنه استهدف تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المالكية شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

وأكد أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.

كما قال إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بالجليل شمالي إسرائيل.

وأعلن أنه استهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المالكية شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.