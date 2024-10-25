"العيون الذكية".. الصين تطور نظام ذكاء اصطناعي لرصد آفات النباتات وأمراضها بدقة عالية

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل، كشف معهد أبحاث معلومات الفضاء الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي متطور يحمل اسم "العيون الذكية" يجمع النظام بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومعلومات الفضاء الجوي ونظرية حماية النباتات، ليصبح أداة فعالة للرصد الديناميكي والإنذار المبكر ضد الآفات وأمراض النباتات التي تهدد الإنتاج الزراعي، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

ويعتمد النظام على أجهزة ذكية تم تطويرها خصيصًا لرصد وتحديد الآفات والأمراض النباتية بدقة عالية، حيث يقوم بمعالجة بيانات الرصد واستكشاف الآفات عبر أجهزة استشعار متقدمة من خلال طائرات بدون طيار، تتيح إجراء مسوحات على ارتفاعات منخفضة وعلى نطاقات متعددة. ويغطي النظام أكثر من 20 نوعًا من الآفات والأمراض التي تعد من التحديات الرئيسية في الزراعة، مما يجعله مناسبًا لمراقبة الوضع الصحي للمحاصيل المختلفة في المزارع.

وقد صرح الباحث هوانغ ون جيانغ من المعهد بأن النظام الجديد يمثل حلاً للتحديات التي تواجه التقنيات التقليدية في مجال رصد الآفات وأمراض النباتات، موضحًا أن "العيون الذكية" يعالج مشكلات مثل صعوبة المسح الميداني التقليدي، وقلة الدقة في رصد الآفات على الارتفاعات المنخفضة، وتحديات تحديد نوع الكارثة الزراعية بدقة. وأشار إلى أن النظام يُعد خطوة نوعية في تطوير عمليات الإنذار المبكر، مما يسمح للمزارعين باتخاذ تدابير فورية للحد من الأضرار المحتملة وحماية المحاصيل.

يعمل "العيون الذكية" على تحسين فعالية الرصد الزراعي بفضل ربطه بأنظمة الاستشعار عن بعد من خلال الطائرات بدون طيار، حيث يتم إرسال البيانات بصورة فورية وتحليلها باستخدام خوارزميات متقدمة، لتقديم تنبيهات دقيقة حول انتشار الأمراض أو تهديدات الآفات. ويمكّن النظام المزارعين من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدّثة تساعدهم على اتخاذ قرارات سريعة بخصوص المكافحة والممارسات الزراعية المناسبة، كما يسهم في خفض التكلفة المرتبطة بالمسوحات التقليدية ويوفر مراقبة على مدار الساعة.

وقد تم الكشف عن نظام "العيون الذكية" في المؤتمر الخامس حول الاستشعار عن بعد للآفات والأمراض النباتية، الذي عقد في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين. ويأمل العلماء أن يسهم هذا النظام في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة المحاصيل عن طريق الحد من خسائر الأمراض النباتية، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول ذكية ومستدامة في مجال الزراعة.