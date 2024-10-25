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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة إسرائيلية في مخيم جباليا

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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قالت المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها استهدفت بقذيفة "آر بي جي" جرافة عسكرية إسرائيلية في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمالي القطاع.

كما أعلنت  المقاومة أنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوتين مزروعتين مسبقا قرب محطة البراوي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

 واشارت  إلى إن مقاتليها قنصوا جنديا إسرائيليا ببندقية الغول في منطقة الرزان في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أكدت أنها استهدفت جرافة عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

وأضافت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو الإسرائيلي المتوغلين شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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