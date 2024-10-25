بريطانيا: إمدادات غذائية وطبية للجيش اللبناني.. ونسعى لخفض التصعيد وإحلال السلام بالمنطقة

أعلنت السفارة البريطانية في لبنان اليوم /الجمعة/ أن سلاح الجو الملكي البريطاني نقل أكثر من 12،500 حزمة غذائية و79 من المستلزمات الطبية إلى الجيش اللبناني، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني جزء من الحل لضمان أمن واستقرار لبنان والمنطقة الأوسع، باعتباره القوة الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية.



وجددت السفارة البريطانية - في بيان أذاعته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - تأكيدها أن الجيش اللبناني ضروري لمستقبل الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة الأوسع، باعتباره القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية.



وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي - بحسب البيان - إن تسليم الإمدادات من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني يأتي استجابة مباشرة لطلب من الجيش اللبناني، مشيرا الى أن المملكة المتحدة تقدم الدعم للجيش اللبناني منذ أكثر من عقد من الزمن، باعتباره القوة الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية، "والدعم الذي نقدمه للجيش اللبناني يمكن أن يساعد في بناء الأسس للبنان مستقر، في سياق جهودنا الأوسع الرامية إلى خفض التصعيد وإحلال السلام في المنطقة، ونحن نواصل العمل عن كثب مع شركائنا وحلفائنا في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار".



بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن "حزمة الدعم البريطانية تعكس التزامنا المستمر بدعم القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في لبنان، وهي قوات ضرورية لاستقرار وأمن الدولة والمنطقة الأوسع، ونحن نواصل الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والتوصل إلى خطة سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، فهذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للمدنيين الذين يعيشون على جانبي الحدود".

