تعرف على سيارات الذكاء الاصطناعي .. لو نمت هتنبهك وهتوصلك من غير مجهود

صرحت جوجل عن نيتها لعقد شراكة جديد مع شركة صناعة الرقائق الأمريكية كوالكوم، للتوسع والتطوير في ظل تصنيع السيارات المستقبلية التي تعتمد أساسا على الذكاء الاصطناعي، فقد تم العمل على تنفيذ مساعدين صوتيين لديهما القدرة على تحديد الطريق الذي من المقرر أن تخطوه ، لتصبح بمثابة مرشد وبوصلة ترشدك في طريقك .

مواصفات السيارات في المستقبل.. تحمى حياتك أثناء القيادة إذا شعرت بالنعاس



وأشارت جوجل، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أساسيا في صناعة السيارات، خاصة بعد التوصل لتصنيع مساعدين صوتيين، لديهما القدرة على دراية كاملة في كل شيء لمساعدة السائقين في رحلتهم.

وستكون المركبات في القريب العاجل مستقبلا أكثر تخصيصا وذكاء من أي وقت فات، مع القدرة على رؤية مواعيد التقويم الخاصة بك وإرشادك تلقائيا إلى المكان الذي تحتاج إلى الذهاب إليه.

كما تتمكن هذه السيارة المزودة بالمساعدين الصوتين، على مراقبة السائق وتحذيره إذا غلبه النوم ، كما يملكان القدرة تلقائيا على تحديد مكان التوقف لتناول القهوة.

كما سيتمكن مساعدو السيارات بالذكاء الاصطناعي من استدعاء المعالم والأماكن المثيرة للاهتمام وإعلامك بأسماء المطاعم التي مررت بها وفاتتك ، وسيتذكر علامات الطريق المهمة التي مررت بها ويتذكر ما قالته.

مزايا قمرة القيادة الخاصة بالسيارات المزودة بأنظمة الذكاء الاصطناعي



وأوضحت الشركة أن هذه هي أنواع المزايا التي قد تكون في قمرة القيادة الخاصة بسيارتك في المستقبل ، حيث سيستخدم الثنائي هيكل Snapdragon الرقمي وتقنيات جوجل داخل المركبات، بناءً على نظام التشغيل Android Automotive الحالي وGoogle Cloud.

كما سيتمكن صانعو السيارات من استخدام العرض المشترك وتقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل لإنشاء مساعدين صوتيين مميزين من نوعهم لشركة تصنيع سيارات ويمكنهم العمل دون الاعتماد على هاتف السائق.