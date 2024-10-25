جهاز تحسين الأراضي يتعاون مع الهيئة الهندسية بمشروع الدلتا الجديدة

قام الدكتور هاني درويش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي، والدكتور حسن شمس مدير وحدة تطوير مشروعات تطوير الرى الحقلى، يرافقهم بعض قيادات هيئة تحسين الاراضي، وممثل الهيئة الهندسية بتفقد الموقف التنفيذى لاعمال مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية للاسراع في انهاء الأعمال التنفيذية لمشروع المساقي والمصارف والمراوي المتقاطعة مع مسار الخط الناقل بالقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة.

وتفقد الدكتور هانى درويش بعض الأعمال المنفذة بالمشروع والاستماع لشكاوى بعض المزارعين والعمل على إيجاد الحلول اللازمة للقضاء على شكاويهم.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة في الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الاراضي والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات القومية خاصة أعمال مشروع المساقي والمصارف والمراوي الفرعية (العاديات) المقاطعة مع مسار الخط الناقل بالقطاع الزراعي لمشروع الدلتا الجديدة (مصرف ادكو-مصرف العموم) والجاري تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفي ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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