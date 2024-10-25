مكتبة مصر العامة بالدقي تقدم 359 فعاليات ثقافية وفنية استفاد منها 31915 شخصا

نظمت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، خلال الشهر الأول منذ إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية.

وقالت رانيا شرعان مديرة المكتبة، إن إجمالي عدد الفعاليات التي نظمتها المكتبة ضمن المبادرة بلغ 359 فعالية مقسمة بين 84 فعالية أقامتها المكتبات المتنقلة، و٢٧٥ فعالية أقيمت في مقر المكتبة الرئيسية بالدقي، وإجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة 31915 مستفيد، منقسم إلى 7032 مستفيد من المكتبات المتنقلة، و 24883 مستفيد من المكتبة الرئيسية.

وأضافت شرعان أن الفعاليات تنوعت ما بين ثقافية وفنية، وضمت العديد من المحاضرات والندوات واللقاءات التوعوية والورش والعروض الفنية، ومعارض الكتب والفنون وورش الحكي والملتقيات، وركزت الأنشطة حول التوعية بأهداف المبادرة وجهود الدولة في ملف التنمية البشرية.

وأوضحت مديرة مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، أن المكتبات المتنقلة التابعة للمكتبة، كانت تقدم الورش، والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة للجمهور الذي يتوافد عليها في الميادين والمواقع التي تتجه إليها لتقديم الخدمات الثقافية والتوعوية للجمهور، فضلا عن السماح للجمهور بالاطلاع وقراءة الكتب المختلفة في كافة مجالات المعرفة، واستعارة بعضها.

ولفتت إلى أن من أبرز الفعاليات التي قدمتها المكتبة الرئيسية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، نشاط هندسة الطيران، نشاط المالتيميديا، ونشاط الروبوتكس، نشاط الفيديك ماث، وتعليم الرسم والتلوين، وتعليم الأشغال الفنية، فضلا عن خدمات الاستعارة/ القراءة داخل المكتبة لجميع الأعمار لرفع الوعي الثقافي، وورشة القيادة الفعالة لرفع كفاءة الشباب، ونشاط تعليم الخط العربي، ونشاط الكيك بوكس.

وأضافت أن المكتبة قدمت أيضا في المبادرة، ورش تعليم اللغة الالمانية، وتعليم الشطرنج، وتعليم الرسم، ونشاط الاشغال الفنية، وتعليم اللغة الفرنسية، ونشاط مغامرة القراء، ونشاط الكشافة، وتعليم التصاميم الهندسية، وأنشطة التلوين والترفيه.

وأشارت إلى أن المكتبة قدمت مجموعة من الورش والأنشطة التي تساعد على تحقيق أهداف المبادرة والتي من بينها تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا، وخلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة .