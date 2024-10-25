تركيا تعتقل 35 شخصًا بعد هجوم توساش الإرهابي

أعلنت السلطات التركية، الجمعة، اعتقال 35 شخصاً بمدينة إسطنبول بتهمة "التخطيط لإحداث أعمال شغب لصالح حزب العمال الكردستاني"، والذي أعلن الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة، وأودى بحياة 5 أشخاص، بينما شن الجيش التركي غارات على مناطق في شمال العراق.

وأطلقت قوات الأمن التركية، عملية أمنية واسعة في إسطنبول، بناء على تحقيق فتحته النيابة العامة بحق 44 مشتبهاً بهم.

وأظهرت التحريات انتماء 34 شخصاً إلى الجناح الشبابي لحزب العمال الكردستاني، وأن 3 أشخاص جاءوا إلى إسطنبول بأمر من الحزب بعد خضوعهم للتدريب في مناطق ريفية و"من تبقى منهم يوفرون التمويل للإرهابيين"، حسبما نقلت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف 35 شخصاً في أماكن مختلفة من إسطنبول، ولا تزال الجهود مستمرة للقبض على الباقين.

وتأتي العملية بعد يومين من هجوم استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في العاصمة أنقرة، وأودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مرتكبي الهجوم المسلح تسللا إلى تركيا من سوريا، لافتاً إلى أن أنقرة ستواصل جهودها للقضاء التام على "الإرهاب من مصدره في سوريا".

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إنه أصبح من المعروف الآن أن الولايات المتحدة تستخدم "المنظمات الإرهابية" في المنطقة لمصالحها الخاصة و"أمن إسرائيل".