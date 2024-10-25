علاء فاروق يبحث مع مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي المشروعات الزراعية المشتركة

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة جان بيير مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الزراعة بـ"بيير" وتمنى له التوفيق حيث أنه تسلم عمله كمدير مكتب برنامج الأغذية العالمي فى مصر منذ عدة اشهر.

وناقش وزير الزراعة ومدير مكتب برنامج الاغذية العالمي المشروعات المشتركة والتى يتم تنفيذها فى الوقت الراهن مع وزارة الزراعة من خلال الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة في مجالات تغير المناخ تعزيز المرونة المناخية والممولة من الجهات الدولية المانحة منها الجانب الالماني والسفارة الهولندية وغيرها، ومشروع دعم صغار المزارعين من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى وطلب وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمشروع.

كما ناقش وزير الزراعة تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمركز الأقصر التنسيقى للابتكار ونشر المعرفة لمحافظة الأقصر وسبل تطويره، ووجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من إجراءات تجديد الاتفاقية وسرعة الانتهاء من تجهيز المركز حتى يؤدى الدور الذى انشىء من أجله بكفاءة عالية.

كما تم عرض الية عمل البرنامج والخطة الاستراتيجية القطرية في مصر وناقش وزير الزراعة المشروعات المستقبلية والمتمثلة فى مشروع الاتحاد الأوروبى والذى سوف يتم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبى والذي سيتم تنفيذه بالاشتراك مع وزارة الزراعة من خلال تحسين معيشة نحو 120 قرية فى محافظات اسيوط وسوهاج وقنا ضمن مشروع حياة كريمة كمنحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي.

حضر الاجتماع د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة ود. على حزين المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ومن برنامج الأغذية العالمي الدكتورة امانى جمال مدير البرامج والسياسات. ود. ميار الخشن رئيس قطاع الاستراتيجية والتمويل المبتكر والسيدة نجلاء عاطف مسؤولة العلاقات بالبرنامج.

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