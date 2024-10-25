ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله يهاجم موقع البغدادي الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال حزب الله اللبنانى إنه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية موقع البغدادي الإسرائيلي وأصابه بدقة.

وأعلن الحزب أنه استهدف تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المالكية شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

وأكد أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.

كما قال إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بالجليل شمالي إسرائيل.

كما أعلن أنه استهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المالكية شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

حزب الله موقع البغدادي المسي رات الانقضاضية