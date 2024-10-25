حزب الله يهاجم موقع البغدادي الإسرائيلي

قال حزب الله اللبنانى إنه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية موقع البغدادي الإسرائيلي وأصابه بدقة.

وأعلن الحزب أنه استهدف تجمعًا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المالكية شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.

وأكد أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا على أطراف بلدة مروحين جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل وجرح طاقمها.

كما قال إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنة شوميرا بالجليل شمالي إسرائيل.

كما أعلن أنه استهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في مستعمرة المالكية شمالي إسرائيل برشقة صاروخية.