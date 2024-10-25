الإصلاح والنهضة: العلاقات الخارجية تشهد "انفتاحًا متوازنًا" على القوى الإقليمية والعالمية كافة

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن القمة الثنائية التي ضمت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعكس توافقًا كبيرًا بين القاهرة وموسكو من جهة، وتؤكد بشكل واضح على محورية الدور المصري وأهميته على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف عبد العزيز، بأن العلاقات الخارجية المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا في ظل الجمهورية الجديدة وفق فلسفة أسماها بـ "الانفتاح المتوازن" والتي تتضمن انفتاحًا كبيرًا على كل القوى الإقليمية والعالمية والتحالفات الدولية المختلفة ولكن ضمن ثوابت السياسة الخارجية المصرية وبتوازن "دقيق" في ظل الصراعات الدولية والتوترات الإقليمية المختلفة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن العلاقات المصرية الروسية تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية لما لموسكو من دور إقليمي ودولي هام من جهة، ولتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الكبير بين الدولتين، والمشروعات المشتركة والتي أبرزها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالقناة.

وأوضح عبد العزيز بأن عضوية الدولتين في البريكس بجانب عدة دول أخرى أبرزها الصين تكسب التحالف أهمية استراتيجية كبيرة في ظل البحث المتواصل لدى القوى الإقليمية والدولية عما يمكن وصفه بـ "نظام دولي متزن" يراعي بشكل أكبر مصالح دول الجنوب والدول النامية والساعية إلى النمو.

وأعرب رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن تفاؤله بتعزيز العلاقات المصرية الروسية من جهة وكذلك تعزيز مكانة مصر كعضو في تجمع البريكس الذي بات تجمعًا جاذبًا للعديد من الدول في الإقليم والتي تسعى للانضمام إليه للاستفادة من العلاقات الدولية في تعزيز الاقتصاد وتحقيق المصالح العليا.