بالانفوجراف|الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 218 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 18 وحتى 24 اكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع تصوُر للمنظومة الشاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر، وذلك بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب وزير المالية، والقائم بأعمال رئيس هيئة البريد، ونائب رئيس المجلس القومي للمرأة، ووكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، ورئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ووكيل مساعد محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون الاقتصاد المصري، والقائم بأعمال رئيس البنك الزراعي، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الجهات المعنية.

كما ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بيانا في مجلس النواب حول خطة عمل الوزارة لتعزيز المن الغذائي خلال المرحلة المقبلة، كذلك أطلق وزير الزراعة ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة دراسة احتياجات البنيان التعاوني لمكافحة عمل الأطفال فى سلسلة توريد القطن فى مصر، كما أطلق أيضا، مشروع إطار الإدارة المستدامة للمبيدات في مصر، والذي تتبناه مجموعة كروب لايف بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

واستقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الآراضي وفد البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" برئاسة د محمد عبد القادر المدير القطري بمكتب الإيفاد بالقاهرة لبحث نتائج البعثة وتقييمها لمشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل العيش.

كما بحثت وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، مع وفد مع المستثمرين العرب، إمكانية إقامة أول مصنع من نوعه في المنطقة لاستخلاص المواد الكيميائية من المخلفات الزراعية، كما تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى 16 اكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 6.9 مليون طن من المنتجات الزراعية.

وخلال هذا الأسبوع أيضا اختتم المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية فعاليات البرنامج التدريبي لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، كما قام الدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات الزراعبة والمهندس ناصر محمد مدير عام الشؤون الزراعيه بمتابعة أعمال كارت الفلاح واستعدادت الوزاره للموسم الشتوي بمديرية الزراعه بالنوبارية.

ونشرت حملة معاك في الغيط "حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني"، التي أطلقتها وزارة الزراعة لدعم جهود الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين بإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، فيديو لتوعية المزارعين بأهمية إتباع السياسة الصنفية لمحصول القمح للموسم الجديد، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الارز بالمحافظات حيث تم حصاد 94% من المساحات المنزرعة بالمحصول وإنتاج أكثر من 28 ألف طن أسمدة عضوية.

بينما كثفت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، جهود وحملات دعم المزارعين، وتوصيل المعلومات والتوصيات الفنية لهم، في جميع محافظات الجمهورية، كذلك عقد الدكتور محمد المنسي رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية اجتماعا بحضور عددا من المصدريين ومحطات المعالجة المعتمدة؛ تمهيدا للموسم التصديري الجديد.

فيما قام الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أحمد عضام - رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة والدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإداره المركزية للمحطات بزيارة الى محطة البحوث الزراعية بالجميزة لبحث كيفية تحقيق قيمة مضافة من محاصيل الزبيب، كذلك أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من أكتوبر الحالى، حيث تم إصدار 447 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية.

وواصل خبراء مركز البحوث الزراعية تقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال أنشطة إرشادية متنوعة ومكثفة فى جميع مجالات الإنتاج الزراعي وفى مختلف المحافظات، حيث تم خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2024 تنفيذ نحو ( 1327) نشاط إرشادى متنوع، كما أعلن معهد بحوث وقاية النباتات عن تكثيف أنشطته لتعزيز الكفاءة الفنية في مكافحة آفات النخيل من خلال برامج علمية متخصصة تجمع بين الابتكار والاستدامة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية الى محافظة مطروح بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، فيما تواصل الادارة المركزية لحماية الأراضي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المرور على المحافظات المختلفة، لمتابعة موقف حماية الرقعة الزراعية وازالة التعديات عليها.

واستقبل مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد وفدا من منظمة أكساد برئاسة الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام لمنظمة أكساد لتعزيز التعاون بين المنظمة والمركز، كما أطلق المركز مبادرة "اسأل خبير قبل ما تدفع كتير" للتواصل اليومي مع مزارعي التجمعات الزراعية في سيناء، كما اختتم أيضا فعاليات الدورة التدريبية القطرية بعنوان: "التطبيقات الحديثة في إنتاج وتصنيع الأعلاف وتعظيم الاستفادة من الموارد البيئية في المناطق الصحراوية " بمحطة رأس سدر التابعة للمركز بجنوب سيناء، كما استقبلت محطة بحوث رأس سدر بجنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء وفدًا من إدارة المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالشركة العامة للبترول، لبحث أوجه التعاون المشترك لتنفيذ أنشطة تنموية.

واستقبل الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء ممثلي الصندوق الاستثماري الإفريقي لمقاومة تغير المناخ لبحث سبل التعاون المشترك، كذلك استقبل أيضا مدير تحلية المياه وإعادة الاستخدام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة HACH، لتبادل المعرفة في مجال تحلية المياه.

فيما نظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دورة تدريبية حول رعاية وتغذية سلالات دجاج اللحم ودجاج انتاج بيض المائده المحلية والتجاريه، كما صرح أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة ان الصورة التى تداولها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة حديقة الأسماك بالجبلاية كانت مجرد بطانة للحفاظ على حالة البرواز.

بينما عقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا بعنوان: "طرق وأساليب سحب العينات بغرض التحليل الميكروبيولوجى" لمتدربين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما استقبل المعمل طلاب من كلية الزراعة بجامعة أسيوط بهدف الإطلاع على دور المعمل الرقابي فى مجال سلامة الغذاء، كما شارك المعمل فى ورشة عمل بعنوان" حماية صحة الإنسان والبيئة مع تحسين الإنتاجية الزراعية" فى إطار الإدارة المستدامة للمبيدات والمنظمة بمعرفة كروب لايف أفريقيا والشرق الأوسط، كما شارك أيضا في ورشة عمل حول أمراض النباتات وإنتاج تقاوى الخضر فى مصر، والتي نظمها معهد أمراض النباتات وجمعية أمراض النباتات المصرية، كما تم عقد برنامج تدريبى بعنوان "طرق وأساليب سحب العينات بغرض التحليل الكيميائى" لمتدربين من المجلس التصديري للصناعات الغذائية، كذلك شارك في ورشة عمل حول: "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية" المنظمة بالتعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وبلغ إجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل هذا الأسبوع 5123 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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