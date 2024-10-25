إصابة مركبات بالجليل الغربي بصواريخ أطلقت من لبنان

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شاحنة ومركبات عدة في القصف الصاروخي من لبنان على شوميرا بالجليل الغربي.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي.

والجليل الغربي؛ وهو شريط من السهل الساحلي، يقع شمال مدينة حيفا، ويمتد إلى الحدود اللبنانية، ويستوعب الأراضي الواقعة بين نهاية جبال الجليل والبحر الأبيض المتوسط، ويضم مجموعة من المدن، منها عكا ونهاريا ورأس الناقورة.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية وديشون بالجليل الأعلى.