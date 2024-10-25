القومي للمرأة: مصر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرأة

شارك المجلس القومي للمرأة في الجلسة التى جاءت بعنوان " تأثير قضايا صحة المرأة على النهوض بأداء المرأة في مكان العمل" وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية 2024، الذي يعقد على مدى خمسة أيام تحت شعار "التنمية البشرية..من أجل مستقبل مستدام".

وقد شهدت الجلسة مشاركة كل من الأستاذة جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رحاب السيد القصير عضوة لجنة الصحة والسكان بالمجلس وعضوة كلية الطب بجامعة حلوان، إلى جانب الدكتورة شيرين مهدي عضو لجنة الصحة بالمجلس وأستاذة الطب النووي بجامعة MUST واستشاري الطب النووي بمعهد ناصر، كما شهدت الجلسة حضور الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان ورئيسة المجلس القومي للسكان.

وتحدثت جيهان توفيق عن جهود المجلس فى ملف تمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات عبر العديد من البرامج والمشروعات، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وأشارت الى جهود المجلس فى ملف تمكين الفتيات من خلال برنامج نورة الذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، مشددة على أن الفتيات هن الركيزة الأساسية من أجل تحقيق التنمية المنشودة لذلك لابد من الاهتمام بتقديم الرعاية اللازمة لهن فى جميع المجالات.

فيما ركزت الدكتورة شيرين مهدي على أهمية دعم الرعاية الصحية للنساء في مصر، لافتة إلى أن انخفاض المستوى الاقتصادي للعديد من النساء يؤثر على اهتمامهن بالجانب الصحي، مشيرة إلى دور المجلس القومي للمرأة عبر المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والتي ساهم فيها المجلس بقوة من خلال دعم الكشف الطبي على النساء وتوعيتهن ضد سرطان الثدي، إلى جانب تنظيم العديد من الندوات التوعوية للمرأة في مختلف المحافظات.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رحاب القصير على أن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرأة وهو ما يدعمه المجلس القومي للمرأة، ولفتت إلى أن مشكلة الزواج المبكر تؤثر بالسلب على صحة المرأة وهو ما يسعى المجلس عبر حملاته المختلفة لمواجهته.