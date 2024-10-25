"الفاو" تكرم رئيس قطاع الإرشاد الزراعي لإنجازاته خلال هذا العام

كرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن الخبراء أصحاب الانجازات في القطاع الزراعي خلال عام ٢٠٢٤.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الفاو، بمكتبها الإقليمي بالقاهرة، بمناسبة يوم الأغذية العالمي 2024 الذي يقام هذا العام تحت شعار "الحق في الغذاء"، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية في مصر، والمكاتب القطرية للمنظمة في المنطقة العربية، والمنظمات الدولية في مصر، والهيئات الدبلوماسية، والجهات المانحة، وعدد من المستفيدين والإعلاميين وعدد من طلاب الجامعات المصرية.

وشغل "عزوز" سابقا، منصب نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب، ومدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ووكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للإرشاد والتدريب، كذلك المدير التنفيذى للمشروع الخدمي للتغذية المدرسية، وذلك قبل تكليفه للعمل رئيسا لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.

كما شارك عزوز أيضا في عضوية اللجان والهيئات الدولية والمحلية من بينها: رئيس هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى ( بالإنتخاب )، التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية (بالإنتخاب) في الشرق الأدنى، والمنسق القومى لمشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية بين الحكومة المصرية، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، كذلك المنسق الوطنى لمشروع دعم الإبتكار الزراعى "زيادة الدخل صغار المزارعين"، والتابع لهيئة التعاون الدولى الألماني ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراصي، فضلا عن كونه المنسق القومى لمشروع تحسين الأمن الغذائى والتغذية للأسر المصرية عبر إستهداف النساء والشباب، والتابع ايضا لمنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع الحكومة الإيطالية.

كما ترأس عزوز أيضا اللجنة العليا المُشكلة لإجراء التنسيقات اللازمة لإنشاء منظومة جمع وإستخدام المتبقيات الزراعية كأعلاف، كذلك عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المُساعدين بمركز البحوث الزراعية، ومنسق محور الإستفادة من الفرص والمبادرات لزيادة الإستعانة بالعلوم فى مجال الزراعة من أجل أنظمة غذائية إنتاجية وحساسة وصحية لمعالجة أولويات إنعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية، يوم الأمن الغذائى والتغذوى الأفريقي – بالتعاون بين الإتحاد الأفريقى ووزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى.

كذلك مثل جمهورية مصر العربية بإجتماع لجنة الأمن الغذائى العالمى في دورتها السادسة والأربعين، كذلك ممثلا لمصر بالمشاورة الإقليمية للجنة الأمن الغذائى العالمى لمنطقة الشرق الأدنى حول الخطوط التوجيهية الطوعية للنظم الغذائية والتغذية، كذلك هو مُنسق مُبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة وعضو اللجنة الرئيسية لمُتابعة المُبادرة الرئاسية حياة كريمة بمجلس الوزراء، فضلا عن كونه عضوا للجنة الوطنية للأمن الغذائي لتنسيق جهود ومتابعة تطورات الأمن الغذائي بالوطن العربي، وعضو المجلس الإستشاري لسياسات الأمن الغذائي بوزارة الزراعة، وعضو اللجنة التنسيقية لمركز معلومات الأمن الغذائي.

وترأس عزوز أيضا فريق عمل محور الشمول الاجتماعي، لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 بالتعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، كذلك عضو اللجنة التنسيقية لمشروع بناء مرونة نظم الأمن الغذائي بصعيد مصر ببرنامج الغذاء العالمي، وعضو اللجنة المصرية لدستور الأغذية، كذلك عضو اللجنة القومية للإشتراطات الصحية للأغذية "الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة" وزارة التجارة الخارجية والصناعة، كذلك شغل سابقا رئيسا لمجلس إدارة الوحدة ذات الطابع الخاص بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ومُقرر لجنة تقليل نسبة الفاقد في الإنتاج الزراعي، وعضو المجلس الإستشارى لبرنامج علوم وتكنولوجيا الأغذية، بقسم علوم الأغذية بكلية الزراعة، جامعة عين شمس، فضلا عن كونه خبيرا بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في مجال (الأمن الغذائي والتغذية – مكافحة الفقر –البطالة – المرأة).

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