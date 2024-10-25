بالصور.. وزير الثقافة يُكرم الفائزين بمسابقة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان"

حرص الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، على تكريم الفائزين بجوائز مسابقة أفضل بحث لشباب الباحثين في مصر بمجالات ثقافة القانون و المواطنة وحقوق الإنسان لعام 2024، والتي نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" ومقررها المستشار خالد القاضي بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أسامة طلعت.

وهنأ الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، شباب الباحثين الفائزين بالمسابقة، وحث الجميع على مواصلة مسيرتهم البحثية البناءة، والتي يمكن الاستفادة منها مستقبلًا، مؤكدًا أن هؤلاء الباحثين يمثلون نموذجا يحتذى به لشباب مصر.

وأكد هنو، أن وزارة الثقافة تسعى بمثل هذه المسابقات، إلى تفعيل منهجية الدولة المصرية للاهتمام باكتشاف ودعم النابغين بمجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وقد حصل على المركز الأول بالمسابقة، منة الله محمد عطية "الإسكندرية"، والمركز الثاني، محمد إبراهيم إبراهيم عوضين "دمياط"، والمركز الثالث، مريم محمود أحمد "الإسكندرية".

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الباحثين في مصر على استثمار ما يتعلمونه من معارف ومهارات وقدرات بحثية وتطبيقية، للمساهمة في الإبداع، وحل المشكلات، وإنتاج المعرفة في مجالات ثقافة القانون- المواطنة- حقوق الإنسان.