بسام زقوت: منذ بداية حرب غزة إسرائيل تهاجم الطواقم الطبية بشكل ممنهج

أكد بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية، انه منذ بداية الحرب في غزة إسرائيل تهاجم الطواقم الطبية بشكل ممنهج وذلك خلال مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف مدير جمعية الإغاثة الطبية، إن الاعتماد حاليا في علاج المصابين بقطاع غزة يكون من خلال المستشفيات الميدانية التي تأتي من الخارج، موضحا إن هذه المستشفيات لا يكون لديها القدرة على عمل العمليات الحرجة او الحالات شديدة الإصابة.

كما لفت مدير جمعية الإغاثة الطبية، إلى ان المستشفيات تحتاج إلى الكوادر الطبية وخصوصا المتخصصة، بالإضافة إلى المستلزمات والأدوات اللازم للعمليات الجراحية وثالثا المخزون والذي لا يتم تعويض ما يستهلك منه.