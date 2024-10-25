"غنيم" يُنيب رئيس المدينة في افتتاح مسجد الرحمن ببني سويف شرق النيل

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة بني سويف في افتتاح مسجد الرحمن "بمنطقة ابني بيتك شرق النيل"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 550 متر "إنشاء جديد" وبتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية"، وذلك في حضور: على يوسف رئيس الوحدة المحلية ، الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، الشيخ علي دياب مدير أوقاف بندر بني سويف، ويحيى رسلان رئيس قرية بياض العرب.