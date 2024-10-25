سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد مخر السيل وبحيرات التجميع خلال زيارته لسنور

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، اليوم، مخر سيل سنور والذي تم تأهيله وتطويره في إطار خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول، وتكثيف المرور على المجاري المائية، وضمن الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.

وخلال الجولة، قام السكرتير العام المساعد بتفقد مخر السيل للاطمئنان على جاهزيته لتصريف الأمطار والمياه ضمن استعدادات موسم الشتاء،بجانب تفقد بحيرات تجميع وتهدئة وعددها ، 8 بحيرات ، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة المخر للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرته في تصريفها.

وأشارالسكرتير العام المساعد، إلى تكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم، للأجهزة والجهات التنفيذية، باستمرارمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار وإعداد تقارير بشكل دوري متضمنة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وأية عقبات قد تطرأ على سير الأعمال، لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة، مع تكثيف المرور الميداني على مخرات السيول والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، الموجودة بنطاق المحافظة، لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة : على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، علاء عيد مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة.