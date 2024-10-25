بعد 20 سنة من طرحها.. لطيفة تعيد تقديم "تعرف تتكلم بلدي" بشكل جديد

أحيت النجمة لطيفة حفلا غنائيا على هامش مهرجان التحدي والقراءة والعلم في دبي بمسرح دار الأوبرا، وذلك بحضور ورعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقدمت أغنية "تعرف تتكلم بلدي" بشكل جديد بعد مرور 20 عاما على طرحها، وكتب كلمات الأغنية في نسختها الجديدة، الشاعر جمال بخيت، وأشرف على تنفيذها وتوزيعها الموسيقار عمر خيرت.

وعزف الألحان المايسترو ناير ناجي هي أغنية "تعرف تتكلم بلدي" وحملت الأغنية رسالة من المصري، للعالم العربي كاملا وللقدس وللرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كما حثت الكلمات الإنسان العربي على التمسك بالعلم والعروبة.

وتقول الكلمات الجديدة:

تعرف تحيا بتحدي.. على كل الصعب تعدي

ايدك تستقوي بيدي

يبقى إنت أكيد العربي

تعرف بالحب تنادي .. دي بلاد العزة بلادي

ورسولي بيملا فؤادي

يبقى إنت أكيد العربي

كما أشارت كلمات الأغنية لنخبة من رموز العالم العربي في العصور المختلفة، ومنهم الأديب الراحل طه حسين، والمتنبي، وحاتم الطائي، وعمر بن الخطاب.

حضر الحفل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمسرح دار الأوبرا في دبي، وغنت لطيفة أغنيتين هما "يبقى إنت أكيد العربي" كإهداء من مصر للعالم العربي كاملا، والنشيد العربي الموحد.

جدير بالذكر إن النجمة لطيفة شاركت كضيف شرف بالليلة العمانية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وبعدها مباشرة سافرت إلى دبي للمشاركة في مهرجان التحدي برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.