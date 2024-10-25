مدير الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بالعاملين في مستشفى كمال عدوان.. والوضع مقلق

أكد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، انهم فقدوا الاتصال بالعاملين في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة والوضع هناك مقلق، موضحا إنه تم نقل 23 مريضا و26 من مقدمي الرعاية من مستشفى كمال عدوان في شمال غزة إلى مستشفى الشفاء.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، انه أصبح الوصول إلى المستشفيات في جميع أنحاء غزة أكثر صعوبة بشكل لا يصدق

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، “ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المستشفيات والمرضى والمهنيين الصحيين والعاملين في المجال الإنساني”.

كما لفت مدير منظمة الصحة العالمية، إلى ان الجميع في قطاع غزة بحاجة إلى السلام.