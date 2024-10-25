إزالة 136 حالة تعد بالمرحلة الأولى من الموجة الـ24 ببني سويف

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي تشرف عليها اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده عمرو محمود مدير الأملاك، تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 136حالة (31 حالة تعد على مساحة 1230متر من أراضي أملاك الدولة +105 حالة على مساحة 5 أفدنة و5 قراريط أرض زراعية خاصة)، وذلك منذ بدء المرحلة يوم 12 أكتوبر الجاري وحتى 24 من نفس الشهر ، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

ويذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل،بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل، تليها الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.