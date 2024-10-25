محافظ مطروح يفتتح مسجد أبو ذر الغفاري بسيدي براني

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مسجد أبو ذر الغفاري التابع لإدارة أوقاف سيدي براني، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والشيخ حسن عبد البصير عرفه وكيل وزارة الأوقاف، وبحضور النائب جمال الشورى، والعميد ياسر عامر رئيس مجلس مدينة برانى، والعمدة عبدالكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، أنه تم إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح، بتكلفة 5 مليون جنيه، على مساحة 600 مترا، وقبة بارتفاع 14 متراً ومئذنة 34 مترا، بالإضافة إلى مصلى للسيدات على مساحة 140 مترا، لتصل عدد المساجد التى تم افتتاحها على مستوى المحافظة منذ عام 2020 عدد 77 مسجدا بتكلفة نحو 300 مليون جنيه بالإضافة إلى الفرش .

الكلمة الطيبة وأهميتها في المجتمع الإسلامي

وأدى شعائر الصلاة وخطبة الجمعة الشيخ حسن عبد البصير متحدثا عن قول الله عز وجل {وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسۡنࣰا}، مشيراً فضيلته إلى أن الكلمةُ الطيبةُ جوازُ سفر إلى القلوب، يهَشُّ لها السمع، وتُسر بها النفسُ، وينشرح لها القلب، فتبقي فيه أثرَها الطيب، وتنشر فيه أريجها الفواح، وتوتي أكلها كل حين؛ توثق الأواصر، وتقوي الروابط، وتعزز الوشائج، وتنشرَ الوئام. ورضوانٌ من الله أكبر "أَلَمۡ تَرَ كَیۡفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلࣰا كَلِمَةࣰ طَیِّبَةࣰ كَشَجَرَةࣲ طَیِّبَةٍ أَصۡلُهَا ثَابِتࣱ وَفَرۡعُهَا فِی ٱلسَّمَاۤءِ" والكلمة الطيبة تنساب انسياب الهواء، فتعطر الأرجاء، وتطيب الأنحاء، وتلطف الأجواء، وتصعد إلى السماء، تجاوز السحب، وتشق الحجب، مشتاقة لربها، وإليه مستقرها ومستودعها؛ قال الله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}.

ولا بد للكلمة الطيبة أن تصدر من قلب طيب فتصلح ذات البين وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتألف القلوب وتحيي موات الأشباح لعالم الأرواح.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف أنه على النقيض من ذلك الكلمة الخبيثة لها أثارها السيئة على الفرد والمجتمع والأسرة بل والأمة أجمع فكم أغلقت باباً، ووضعت حجاباً، وقطعت أسباباً، وفرقت أحباباً، وأسخطت الخالق، وأوردت المهالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم».

محافظ مطروح يهدي مسجد أبو ذر الغفاري نسخ من القرآن الكريم

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي برانى على افتتاح المسجد بما يضمه من مساحة ومسجد جامع بمأذنته المرتفعة، مع إهداء عدد من نسخ القرآن الكريم للمسجد وسط فرحة جماهيرية بهذا الصرح الإسلامي الكبير.

محافظ مطروح يفتتح مسجد أبو ذر الغفاري بسيدي براني

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