غارات إسرائيلية تستهدف معبر جوسيه في لبنان

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، على معبر «جوسيه»، القاع الحدودي بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى إغلاقه.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، واستهدفت متجراً ومحطة لتوزيع الإنترنت ومحل أجهزة خليوية.

وتعرضت قرى الضهيرة وزبقين وطير حرفا وأطراف علما الشعب ويارين ومروحين، وصولاً إلى عيتا الشعب وراميا في جنوب لبنان، منذ الصباح وفجر اليوم، لغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بقذائف فوسفورية المناطق الحدودية في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم على منزل في بلدة البازورية في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.