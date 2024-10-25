واشنطن تحذر رعاياها حول العالم من احتجاجات حرب غزة

أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً للأمريكيين في الخارج بشأن احتجاجات مخطط لها، الجمعة، عند سفارات تل أبيب وواشنطن، ومواقع أخرى حول العالم.

يأتي ذلك التحذير في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل الحرب على قطاع غزة، والغارات الجوية المكثفة على مناطق واسعة من لبنان، والتوغل البري في جنوبها.

وقالت الخارجية الأمريكية في رسالة تحذير من السفر نُشرت على منصة "إكس"، إن "منشورات على مواقع تواصل اجتماعي على عدة منصات تدعو إلى التظاهر"، وحضت المواطنين الأميركيين على "تجنب المظاهرات وتوخي الحذر".

وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، دعت إلى تنظيم احتجاجات "جمعة الغضب من أجل غزة"، بحسب مركز المعلومات الفلسطيني.

وسبق أن أن دعت "حماس" إلى تنظيم احتجاجات مماثلة، الجمعة 11 أكتوبر الجاري، ولم يتضح على الفور سبب إصدار وزارة الخارجية الأميركية "التحذير العالمي" ليوم الجمعة.

لكن تنبيها مماثلًا صدر ليوم الجمعة 17 مايو الماضي، حض على توخي الحذر "بسبب احتمال وقوع هجمات إرهابية أو مظاهرات أو أعمال عنف ضد مواطنين ومصالح أمريكية".