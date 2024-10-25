بدء ندوة محمود حميدة في أول أيام مهرجان الجونة السينمائي

بدأت منذ قليل، أولى ندوات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وهي ندوة الفنان محمود حميدة، والتي تديرها الفنانة مريم الخشت، بحضور عدد كبير من النجوم منهم: لبلبة، حسين فهمي، صبري فواز، تارا عماد، نور النبوي، نجلاء بدر، إيناس الدغيدي.

بدأ الفنان محمود حميدة حديثه بتوضيح معنى احتقار الفن في نظر بعض الأشخاص، وقال: الفن بدأ في البداية كأحد انواع العبادات، لتصبح بعد ذلك نوعا من انواع التسلية، حيث يترك الجمهور همومه خارج دار العرض، ويدخل بإرادته لاختيار هموم جديدة.

وأوضح حميدة ان النقد جزء من عمل الفنان، وعدم تقبل الفنان للنقد هو خلل عليه اصلاحه.