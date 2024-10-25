غدًا.. قطع المياه عن قرى دلهانس وشنرا لتطهير خزان محطة بشرى ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن مجلس قروي دلهانس ومنطقة بحري شنرا بمركز الفشن، غدا السبت 26 أكتوبر الجاري، لمدة 8 ساعات، اعتبارا من 8 صباحا وحتى 4 عصرا، وذلك بسبب القيام بأعمال تطهير وتعقيم الخزان الأرضي لمحطة بشري فرع الفشن.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.