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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جمعية الإغاثة الطبية: إسرائيل تشن حربا ممنهجة على الطواقم الطبية في غزة

غزة
غزة
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قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بسام زقوت، إن إسرائيل تشن حربا ممنهجة على الطواقم الطبية في جميع أنحاء القطاع من أجل قتل "صمود" الفلسطينيين.

 وأضاف زقوت - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة - أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عددا كبيرا من الأطباء والأطقم العاملة في مستشفى كمال عدوان، محذرا من أن تصاعد العنف والعدوان على المنظومة الصحية في القطاع؛ ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
وأشار إلى معظم المستشفيات في قطاع غزة؛ تعاني نقصا شديدا في الكوادر الصحية، خاصة الكوادر المتخصصة، وكذلك شح الإمكانيات والموارد الخاصة بالعمليات الجراحية، لا سيما مواد التخدير، فضلا عن المولدات الكهربائية المطلوبة لتوفير الأكسجين وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

 

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