ads
الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جنود إسرائيليون على الجبهة الشمالية يتهمون حكومتهم بالإهمال

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نقلت يديعوت أحرونوت عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية تأكيدهم أنهم يواجهون إهمالا ونقصا في تدابير الحماية والدروع.

وقال الجنود الإسرائيليون، إن الحكومة تجاهلت تحذيرهم، مما أدى إلى مقتل أحد الجنود بصاروخ لحزب الله.

وشددوا على أن هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة.

وفى سياق متصل، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين و3 جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن العناصر الخمسة، وكلهم من الجنود الاحتياط، "قُتلوا في معارك في جنوب لبنان" الخميس، وهو ما يرفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بدء العملية في لبنان في 30 سبتمبر إلى 32، وفق وكالة فرانس برس للأنباء.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مقتل الجنود الإسرائيليين الخمسة في جنوب لبنان ونشر هوياتهم.

جنود إسرائيليين حزب الله الاحتلال الإسرائيلي لبنان