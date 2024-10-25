جنود إسرائيليون على الجبهة الشمالية يتهمون حكومتهم بالإهمال

نقلت يديعوت أحرونوت عن جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية تأكيدهم أنهم يواجهون إهمالا ونقصا في تدابير الحماية والدروع.

وقال الجنود الإسرائيليون، إن الحكومة تجاهلت تحذيرهم، مما أدى إلى مقتل أحد الجنود بصاروخ لحزب الله.

وشددوا على أن هناك من يهمل سلامة الجنود في الميدان لأسباب غير واضحة.

وفى سياق متصل، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين و3 جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن العناصر الخمسة، وكلهم من الجنود الاحتياط، "قُتلوا في معارك في جنوب لبنان" الخميس، وهو ما يرفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بدء العملية في لبنان في 30 سبتمبر إلى 32، وفق وكالة فرانس برس للأنباء.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مقتل الجنود الإسرائيليين الخمسة في جنوب لبنان ونشر هوياتهم.