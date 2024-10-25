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الجمعة 25 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وصول أبطال كأس السوبر المصري إلى مطار القاهرة.. ومصر للطيران تحتفل مع بعثة الأهلي بالتتويج

ابطال السوبر
ابطال السوبر
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وصلت صباح اليوم إلي مطار القاهرة الدولي الرحلات الخاصة لمصرللطيران الناقل الوطني المصري، رحلة رقم MS3932 القادمة من مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي لعودة فريق النادي الأهلي بطل كأس السوبر المصري، ورحلة رقم MS3900 لعودة فريق نادي بيراميدز صاحب الميدالية البرونزية في البطولة.

كما أقلعت صباح اليوم الرحلة رقم MS3930 لعودة صاحب الميدالية الفضية في البطولة وبطل كأس السوبر الأفريقي فريق نادي الزمالك.

هذا وتتواجد فرق عمل من مصرللطيران علي مدار الساعة لاستقبال فرق الأندية المصرية الأبطال بمطار القاهرة الدولي.

هذا واحتفلت مصرللطيران الناقل الوطني المصري مع بعثة الأهلي بالتتويج بالبطولة بتقديم طاقم الرحلة تورتة علي متن الطائرة بشعار المارد الأحمر وتتمني مصرللطيران التوفيق لجميع الأندية الرياضية المصرية.

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