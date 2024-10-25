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الجمعة 25 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في المنارة وموقع حبوشيت بالصواريخ

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله اللبناني استهدفه تجمعا لِلجيش الإسرائيلي في مستعمرة المنارة (شمال إسرائيل) بِصلية صاروخية"..كما استهدف موقع حبوشيت بِصلية صاروخية".

من ناحية اخرى، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من قرى القطاع الغربي في قضاء صور تعرضت اليوم لغارات جوية ولقصف مدفعي عنيف استهدف قرى الضهيرة، زبقين، طير حرفا، أطراف علما الشعب، ويارين، ومروحين، وصولا إلى عيتا آلشعب وراميا.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بقذائف فوسفورية المناطق الحدودية في القطاع الغربي أدت إلى اشتعال النيران بالاحراج وفي بساتين الزيتون وتضرر أعداد من المنازل.
 

حزب الله شمال إسرائيل حبوشيت