بعد مقتل خمسة جنود.. جالانت: يوم صعب لشعب إسرائيل

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الجمعة، بالـ"يوم الصعب على شعب إسرائيل حيث سقط 5 محاربين شجعان في المعركة".

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابطين و3 جنود وإصابة 20 بجروح في معارك جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن العناصر الخمسة، وكلهم من الجنود الاحتياط، "قُتلوا في معارك في جنوب لبنان" الخميس، وهو ما يرفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بدء العملية في لبنان في 30 سبتمبر إلى 32، وفق وكالة فرانس برس للأنباء.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مقتل الجنود الإسرائيليين الخمسة في جنوب لبنان ونشر هوياتهم.