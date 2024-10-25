جامعة طنطا تنظم قافلة طبية مجانية بمقر المجمع الطبي بشبرا النملة.. غداً

تنظم جامعة طنطا غداً السبت، قافلة طبية وبيطرية كبرى ضمن المبادرة الرئاسية بداية لتنمية الإنسان المصري ومبادرة "حياة كريمة" بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية وذلك بمقر المجمع الطبي بالقرية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضي وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعية.



وأكد الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، على مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين بالمجان.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، أن إطلاق القافلة يؤكد المشاركة المجتمعية الفعالة للجامعة وتحقيق التكامل والتواصل المستمر مع كافة الأطراف المجتمعية تحقيقا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذا لخطة الجامعة الاستراتيجية ومحاور التطوير والإنجاز بها، والتي تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية مصر 2030.

مشيراً إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتبنى سياسات داعمة لخطة التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال المشاركة الفاعلة بالكوادر البشرية والامكانات المادية المتاحة.