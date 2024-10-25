استمرار تذبذب أسعار الذهب في مصر والجرام يسجل 3730 جنيها

يشهد سعر الذهب في مصر تذبذب منذ جلسة الأمس، في ظل توقفه عن الارتفاع بعد تسجيل قمته السعرية الأخيرة، يأتي هذا بالتزامن مع حركة سعر الذهب العالمي الذي يشهد تحركات عرضية منذ تسجيله مستوى تاريخي جديد هذا الأسبوع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3730 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن افتتح وأغلق تداولات الأمس دون تغيير عند المستوى 3735 جنبه للجرام.

تعد تحركات سعر الذهب العالمي هي المؤثر الأول على سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الناتج عن غياب عوامل التسعير الأخرى مثل حركة سعر صرف الدولار المستقرة والطلب على الذهب المحلي الضعيف مؤخراً.

هذا وقد صرحت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق منفتح على تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي المقدم لمصر، وذلك بعد أن طالبت مصر بالتفاوض مع الصندوق من أجل مد فترة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وذلك بسبب التأثير السلبي الكبير على المستهلكين خاصة بعد أن فقدت الدولة دخل كبير من جراء التوترات المحيطة بها.

من جهة أخرى فقد أشار رئيس الوزراء المصري أن حركة سعر الصرف الأجنبي منتظمة ولا يوجد تأخير أو تأجيل لدفعات تخص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وأن الدولة منتظمة في سداد فوائد وأقساط الديون، وأن شائعات إمكانية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف هو أمر مستبعد.

أدت هذه التغيرات إلى مزيد من الاستقرار في حركة أسعار الذهب المحلي ليصبح المؤثر الوحيد حالياً هو التغير في سعر الذهب العالمي.



توقعات أسعار الذهب



تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم ولكنه لا يزال في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، حيث بدأت بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن سجل الذهب مستوى تاريخي جديد خلال تداولات الأسبوع.

يتحرك سعر الذهب المحلي في تذبذب منذ جلسة الأمس ليعكس التحركات العرضية في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يواجه الذهب المحلي استقرار في عوامل التسعير المحلية مع تركيز الأسواق على حركة السعر العالمي وحده.

فشل الذهب يوم أمس في الاغلاق فوق المستوى 2740 دولار للأونصة الذي يمثل خط المقاومة الصاعد ليدفعه اليوم إلى التراجع والتحرك في نطاق عرضي، مع ترقب الأسواق للإغلاق الأسبوع للسعر اليوم، وفي حال أغلق تحت هذا المستوى فقد يعمل هذا على دخوله في تصحيح سلبي مؤقت خلال الفترة القادمة.

السعر المحلي:

استمر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التذبذب تحت المستوى 3750 جنيه للجرام ليتحرك في اتجاه عرضي يدل على ضعف زخم الصعود وعدم قدرته على تحقيق المزيد من الارتفاع، ولكن في نفس الوقت لم تنعكس حركة السعر لأسفل بشكل كبير مما يدل أن الذهب يحاول تجميع زخم كافي لاستكمال الصعود.