حكاية مقتل الشاب سالم.. مأساة إنسانية في إمبابة

الجمعة 25/أكتوبر/2024 - 02:18 م

سادت حالة من الحزن والأسى في إمبابة بعد مقتل الشاب "سالم" (17 عامًا) بوحشية على يد كوافير شعر، حيث وجه له طعنة قاتلة في القلب، مما أدى إلى وفاته.

حكاية مقتل الشاب سالم



لحظات مأساوية في مساء يوم الحادث، حيث اجتمع سالم مع أصدقائه للعب كرة القدم في التاسعة مساءً، ومع تزايد حماسهم في الحديث عن المباراة، انفجر المتهم غاضبًا ووجه لهم ألفاظًا نابية، ومع اعتراض أصدقاء سالم على تصرفاته العدوانية، لم يتردد الجاني في استخدام سلاح أبيض "سكين"، حيث طعن أحد أصدقاء سالم، عندما رأى سالم صديقه ينزف هرول إلى مساعدته، لكن المتهم استدار وطعنه في قلبه، سقط سالم على الأرض، تاركًا أصدقاءه في حالة من الصدمة والفزع.



حزن الأب

في حديث مؤثر، عبر والد سالم لـ «البوابة» عن ألم فقدانه، قائلًا: "سالم اتغدر به، وعلينا أن نطالب بحقّه"، وتذكر الأب تلك اللحظة المفجعة عندما تلقى مكالمة من أحد الجيران تخبره بإصابة نجله ونقله إلى المستشفى، حيث ارتعشت أطرافه عندما رأى جثة سالم في ثلاجة الموتى، كان قلبه ينفطر ألمًا، فهو الذي رَبَّى ابنه حتى أصبح شابًا واعدًا، وطالب الأب الجهات المعنية بالتحقيق بجدية في القضية، مؤكدًا على ضرورة تحقيق العدالة لعائلته.

وتابع والد المجني عليه، سالم قبل وفاته اتصل بي هاتفياً وظل يتحدث معي فترة طويلة كأنه كان يريد وداعي، مشيرا إلى أن القاتل مشهور عنه فرض السيطرة والبلطجة علي المواطنين.

وأوضح: “مفيش خلافات بين ابني والمتهم، ولما أبني لما شاف المتهم ضرب زميله قام بالتدخل لإنقاذه، وهو الأمر الذي أغضب القاتل ليقرر الانتقام منه وقام بتسديد طعنات ليسقط علي الأرض غارقاً في دمائه”.

الشاب سالم المجني عليه



بلاغ للشرطة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بأرض عزيز عزت بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص



تبين العثور على جثة "سالم س" الشهير بـ "بيسو" شاب في منتصف عقده الثاني به آثار طعنة نافذة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلا في عقده الرابع في مشاجرة نشبت بينهما بسبب تدخل المجني عليه للدفاع عن صديقه قام خلالها المتهم بالتعدي بسلاح أبيض علي الضحية محدثا إصابته التي أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.