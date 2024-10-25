بقيمة23.7 طن.. ارتفاع التدفقات بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب

أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، ليسجل أعلى مستوى منذ عام، لتسجل التدفقات ما قيمته 23.7 طن ذهب.

أوضح تحليل جولد بليون الفني، يدل هذا الارتفاع الكبير في التدفقات النقدية على صناديق الاستثمار في الذهب أن المستثمرين ترى أن الذهب لا يزال أمامه المزيد من المكاسب، و أنه الاستثمار الأفضل حالياً.

من جهة أخرى تبقى التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط تسبب دعما مستمرا لأسعار الذهب وتمنعه من التصحيح السلبي الكبير أو المستمر لفترة طويلة.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي فقد استمر في الارتفاع خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.6% حتى الآن وكان قد سجل اعلى مستوى منذ 3 أشهر ، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، الأمر الذي ساهم في توقف سعر الذهب عن الصعود و حدوث بعض عمليات البيع من أجل جني الأرباح.

التوقعات في الأسواق المالية شهدت تغير بالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، فقد تجاهلت الأسواق الآن احتمالات خفض البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة، لتضع احتمالا بنسبة 85% أن يخفض 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر القادم، واحتمال آخر بنسبة 15% أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

و أوضح تقرير جولد بليون ، الصادر اليوم ، ساعد هذا على ارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال هذا الأسبوع بنسبة 2.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر عند 4.260%، الأمر الذي يزيد من الضغط على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية مع عوائد السندات بسبب أن الذهب لا يقدم عائدا لحائزيه.

يوم أمس أظهرت بيانات أمريكية تراجعا في أعداد طلبات اعانات البطالة الأسبوعية بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، الأمر الذي يدل على صحة قطاع العمالة الأمريكي، هذا إلى جانب تحسن في قراءة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات مما ساعد على تهدئة فورة ارتفاع أسعار الذهب و تسجيله المستويات التاريخية الجديدة.